Trasporti: Mitd, oggi riunione governo-operatori ferroviari e Ad Rfi su connettività treni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina si è svolta una riunione presso il ministro dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale a cui hanno partecipato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il ministro Vittorio Colao, la sottosegretaria allo Sviluppo economico, Anna Ascani, gli amministratori degli operatori mobili italiani e l’amministratore delegato di Rfi. Obiettivo della riunione - si legge in una nota - è stato definire il perimetro delle iniziative necessarie per migliorare e portare a livelli di eccellenza internazionale la connettività voce e dati a bordo dei treni in Italia, per facilitare la mobilità sostenibile e l'utilizzo del digitale nella vita personale e lavorativa di tutti i passeggeri. I rappresentanti del governo e degli operatori industriali hanno concordato gli approfondimenti tecnico-operativi necessari nell’ambito delle rispettive competenze. (Com)