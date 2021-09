Nigeria: Nnpc, possibile Ipo nei prossimi tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale nigeriana Nnpc potrebbe prendere in considerazione un'offerta pubblica iniziale (Ipo) nei prossimi tre anni. Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia, Mele Kyari, in un'intervista televisiva a "Bloomberg News", nella quale ha commentato la recente entrata in vigore della riforma petrolifera, legge firmata dal presidente Muhammadu Buhari e che prevede la riconversione della Nnpc in società a responsabilità limitata. "Vogliamo prepararci", ha detto Kyari, per il quale l'ipotesi di un'Ipo sarebbe comunque da valutare nel corso dei prossimi tre anni, dopo aver ricapitalizzato e messo in ordine i libri contabili della compagnia. Secondo la legge nigeriana, il governo deve anche approvare la vendita di quote societarie, che verrebbero in quel caso suddivise tra i ministeri delle Finanze e del Petrolio. (segue) (Res)