Lombardia: Mazzali (Fd'I), mozione Usualli su porto d'armi si basa su pregiudizi

- La mozione presentata da +Europa e Pd sulla detenzione di armi all'interno degli ospedali lombardi è “totalmente destituita di fondamento e strumentale a far credere che i medici italiani girino liberamente armati e pronti a sparare: l'unica arma di cui i nostri dottori fanno uso è il bisturi che usano per salvare vite”. Lo afferma in una nota Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. “In Italia il porto di pistola per difesa personale è ormai in estinzione: i numeri parlano chiaro e forse il collega Usuelli e gli altri firmatari non sanno che, dai dati diffusi dal ministero dell'Interno nel 2002, le licenze attive erano 46.618, mentre nel 2017 sono diventate 18.031”, ha detto, aggiungendo che “solo chi è in possesso di specchiata trasparenza morale e penale, casellario limpido, nessun carico pendente, nessuna denuncia a proprio carico, nessun parente coinvolto in vicende giudiziarie e neppure vecchissimi procedimenti penali archiviati, anche per reati non ostativi alla normativa sulle armi, può richiedere di avere il porto d'armi”. “La legittima difesa e l'uso legittimo delle armi, dunque, vanno oculatamente regolamentati, stigmatizzando gli inescusabili eccessi, ma senza mai dimenticare che il diritto all'autodifesa è imperativo etico che la legge deve consentire”, ha concluso. (Com)