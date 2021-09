Lombardia: Baffi (Fd'I), bene la proposta di De Corato sui monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido e appoggio pienamente l'iniziativa dell'assessore di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato: si tratta di una proposta di legge al Parlamento su un tema che va regolamentato al più presto: se il traffico di Milano ha indotto centinaia di incidenti, anche a Lodi e nei Comuni del Lodigiano eventuali rischi vanno prevenuti e non sottovalutati". Lo afferma in una nota Patrizia Baffi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, commentando l'iniziativa dell'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, che in Regione Lombardia ha presentato al Presidente Fontana – che l'ha accolta – una proposta di legge al Parlamento per l'introduzione di alcune norme e regole per garantire più sicurezza nell'utilizzo del monopattino. "La sicurezza stradale è un tema su cui mi sono sempre impegnata – continua Patrizia Baffi – soprattutto nell'ottica della prevenzione, come avvenuto quando nel recente assestamento di bilancio regionale ho presentato un emendamento con cui sono stati stanziati nell'ambito del bando Strade sicure, ulteriori 9 milioni di euro per i Comuni lombardi, tra i quali alcuni del Lodigiano. Ecco, con lo stesso spirito condivido oggi gli input che Fratelli d'Italia in Regione Lombardia rivolge al Parlamento: obbligo generalizzato di assicurazione per responsabilità civile, divieto di utilizzo ai minori di 18 anni e obbligo di indossare il casco sono misure di buon senso che vanno nell'ottica della prevenzione e della tutela di chi usa questi mezzi e di tutti". "E' vero che il fenomeno dell'incidentalità, come ha illustrato l'Assessore De Corato, fino ad oggi ha colpito in particolar modo Milano – conclude Patrizia Baffi – ma anche nel Lodigiano le cronache hanno dato notizia di gravi episodi con conseguenze pericolose per investiti e investitori, a causa della leggerezza con cui evidentemente ad oggi vengono utilizzati i monopattini. Ben venga quindi una normativa nazionale che porti più sicurezza sul nostro territorio".(Com)