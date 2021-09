G20: Bonafoni (CZ), ad Assisi occasione di incontro, confronto e impegno donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'occasione di incontro e confronto dove le donne, ciascuna nel proprio ruolo, hanno dialogato e dato voce a una 'rivoluzione' già in atto: quella dello sguardo femminile che prende corpo in associazioni, scuole, università, istituzioni, e cambia il mondo, rimodellando la nostra società e informando le politiche, non in un'ottica di inclusione ma di empowerment, contro qualsiasi forma di violenza di genere". Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. "È stata un'emozione partecipare questo pomeriggio all''Assisiwomen20' tra le relatrici della sezione dedicata al tema 'Cambiamenti culturali e parità di genere', percorso trasversalmente dal pensiero costante, lucido, commosso, per le nostre sorelle afghane, prime vittime del ricostituito regime talebano e animatrici, al tempo stesso, di forme coraggiose di protesta e resistenza". (segue) (Com)