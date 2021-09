G20: Bonafoni (CZ), ad Assisi occasione di incontro, confronto e impegno donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene allora Linda Laura Sabbadini, chair del W20, quando dice che le donne non devono essere incluse perché già lo sono e che solo una presa di coscienza femminile - aggiunge Bonafoni - a partire dalla sorellanza, possa costituire l'elemento fondamentale per leggere il mondo attraverso una nuova lente, per realizzare finalmente una piena parità di genere. Una lente che i leader mondiali non potranno più rifiutarsi di indossare, così come chi governa le nostre città, ripetitrici di stereotipi di genere e rapporti di potere patriarcali, dense di barriere fisiche, sociali, economiche, culturali, nemiche delle donne. Dalla città di Assisi arriva allora un messaggio chiaro: l'impegno delle istituzioni per dare risposte che siano al tempo stesso visionarie e puntuali, di prossimità e di libertà per le donne e per gli spazi delle donne, non è più rimandabile". (Com)