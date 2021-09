Italia-Austria: Fico, Parlamenti hanno ruolo da giocare in transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Parlamenti hanno un ruolo da giocare nella transizione energetica. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a Vienna per la quinta Conferenza mondiale dei presidenti di Parlamento, promossa dall'Unione interparlamentare in collaborazione con il Parlamento austriaco. Fico è intervenuto a un panel intitolato “La ripresa postpandemica: trasformare l’economia per combattere il cambiamento climatico e promuovere lo sviluppo sostenibile”. “Se vogliamo veramente evitare che crisi così catastrofiche come la pandemia si ripetano dobbiamo mettere in sicurezza il pianeta con politiche in grado di evitare un uso dissennato delle risorse naturali, assicurare la protezione dell’ambiente, garantire una distribuzione più equa del benessere fra tutti i popoli della terra”, ha dichiarato. “Diversi paesi del mondo hanno differenti gradi di sviluppo” e possono contribuire “con modalità e tempistiche diverse a raggiungere alcuni grandi obiettivi comuni”. Servono quindi “accordi multilaterali” per fissare “precisi parametri” da raggiungere “in tempi anch’essi predefiniti”. (segue) (Res)