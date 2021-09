Italia-Austria: Fico, Parlamenti hanno ruolo da giocare in transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli accordi di Parigi hanno permesso di iniziare un cammino a livello globale di grandissima importanza” e “i Parlamenti possono giocare un ruolo fondamentale” per conseguire davvero i loro obiettivi. Da un lato possono “esercitare la pressione politica adeguata a produrre le riforme necessarie” e dall’altro “proporre le soluzioni migliori per garantire che la transizione energetica sia attuata senza lasciare nessuno indietro”, ha detto Fico. "Quest’anno la ventiseiesima Conferenza sul clima si svolgerà in partnership fra l’Italia e il Regno unito, con lo svolgimento a Glasgow della Conferenza governativa i primi giorni di novembre e l’organizzazione da parte dell’Italia di importanti eventi preparatori”, ha continuato. In questo quadro il Parlamento italiano “organizzerà a Roma i prossimi 8 e 9 ottobre, in collaborazione con l’Unione interparlamentare, la conferenza parlamentare preparatoria alla COP26. A conclusione della Conferenza sarà approvato un documento da sottoporre alla riunione dei parlamentari che sarà organizzata dai colleghi britannici a Glasgow”. (Res)