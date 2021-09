Lombardia: Consiglio regionale respinge mozione per divieto ingresso armi da fuoco negli ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mozione 644 sulle “Iniziative di contrasto alla detenzione di armi all'interno degli ospedali lombardi al fine di tutelare operatori e pazienti”, presentata dai consiglieri Michele Usuelli (+Europa-Radicali) e Pietro Bussolati (Pd) è stata respinta oggi in Consiglio regionale con 21 voti favorevoli e 39 contrari. La mozione chiedeva di regolamentare il divieto di ingresso di armi nei presidi sanitari, tranne che per le forze dell'ordine. “Il problema delle aggressioni in ospedali esiste, ma la risposta non è mai nelle armi", ha dichiarato Usuelli, aggiungendo che “chi entra in ospedale deve sapere di essere in un luogo sicuro, dove le armi possono essere portate solo dalle forze dell'ordine". “Sono già molti i corsi per la prevenzione dell'aggressività nei pazienti, è parte del concetto di de-escalation ed è bagaglio culturale di ogni operatore sanitario", ha continuato, ribadendo che la sicurezza delle strutture sanitarie è appannaggio delle forze di polizia. (Rem)