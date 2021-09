Commercio: programma Calenda, interventi su mobilità e ripristino Corpo ispettori annonari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interventi urgenti sulla mobilità per facilitare il raggiungimento degli esercizi commerciali, ma anche sul verde pubblico e sulla manutenzione stradale per favorire una maggiore sicurezza, in particolare dove ci sono negozi notturni o che vendono beni di valore. È quanto prevede il programma sul commercio del candidato a sindaco di Azione, Carlo Calenda che spiega: “Implementare questi interventi è il primo passo per attirare un turismo con maggiore qualità e propensione alla spesa”. Inoltre Calenda promette lotta alla concorrenza sleale ripristinando il corpo degli ispettori annonari, seguendo il modello di Milano. “Ogni esercente deve rispettare regolamenti, ottenere licenze o eseguire adeguamenti per aprire un’attività. Non tutti però rispettano le regole, determinando un sistema generalizzato di concorrenza sleale. Le regole ci sono, quello che manca sono i controlli, che vanno aumentati soprattutto per quanto riguarda la vendita di bevande alcoliche, ma anche sul rispetto dei vincoli sull’occupazione di suolo pubblico, del catalogo arredi e, più in generale, sull’abusivismo commerciale”, si legge nel programma. Ancora, tra le altre cose, Calenda lancia la proposta di un Regolamento dei Beni comuni che includa le imprese nella gestione e rigenerazione di spazi pubblici tramite lo strumento dei Patti di collaborazione.(Rer)