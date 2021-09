Usa-Libano: da Washington 47 milioni di dollari per l'assistenza alle forze armate di Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso di stanziare 47 milioni di dollari in assistenza alle forze armate libanesi. Lo ha reso noto la Casa Bianca pubblicando un memorandum inviato dal presidente Joe Biden al segretario di Stato Antony Blinken. I fondi sono costituiti da 25 milioni di dollari in prodotti e servizi che verranno messi a disposizione da tutte le agenzie del governo Usa e in 22 milioni di dollari di beni e servizi del dipartimento della Difesa. Dopo anni di ristrettezze, l'economia libanese ha subito un'ulteriore, grave crisi nel 2019, quando il valore della valuta locale è precipitato di oltre 90 punti percentuali e la popolazione si è ritrovata a corto di carburante, farmaci e altri beni di prima necessità. (Nys)