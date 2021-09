Repubblica Ceca: Covid, governo non sta preparando serrate e chiusure delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco non sta preparando serrate e non chiuderà le scuole a causa del coronavirus. Lo ha detto il primo ministro, Andrej Babis, ripreso dall’agenzia di stampa “Ctk”. La pandemia è uno dei temi affrontati oggi in una riunione del formato Slavkov con i premier di Slovacchia e Austria, Eduard Heger e Sebastian Kurz. “In molti Paesi dell’Unione europea il numero dei contagi ha ripreso a salire. Dobbiamo restare vigili”, ha detto Babis. I premier hanno ribadito che la vaccinazione è l’unica arma efficace contro il virus e hanno fatto “appello ai cittadini affinché si vaccinino”. Il capo del governo ha assicurato che non ci saranno serrate e che le scuole non saranno chiuse. “Vorrei che l’opposizione non dicesse queste cose”, ha aggiunto. Assieme ad Heger e Kurz ha negato anche che i tre Paesi pensino a una chiusura delle frontiere in caso di risalita dei contagi. “La situazione è differente rispetto all’inizio del 2020”, ha detto Babis. (Vap)