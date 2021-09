Rifiuti: Cacciatore (Europa verde), non possiamo essere soddisfatti per sentenza Tar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo certo essere soddisfatti per la sentenza del Tar che respinge il ricorso del sindaco di Albano contro la riapertura della discarica di Roncigliano. Bisogna però ricordare che una decisione di tipo formale - come sono i pronunciamenti del Tribunale amministrativo regionale - non incide sul merito politico della vicenda". Lo dichiara in una nota Marco Cacciatore - Europa Verde, presidente Commissione X Urbanistica, Politiche abitative, Rifiuti Regione Lazio. "La Regione Lazio rimane depositaria di poteri che a norma di legge consentirebbero le dovute misure di tutela, anche in forza di quell'articolo 191 del Testo unico ambientale che regola le situazioni di eccezionale e urgente necessità, sulla base del quale proprio l'ordinanza della sindaca Raggi è stata emessa. La Regione ha potestà e competenza per fare l'unica cosa giusta per i cittadini e il territorio di Albano, ai fini di una dovuta salvaguardia ambientale: chiudere la discarica", conclude Cacciatore.(Com)