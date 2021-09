Lombardia: Bussolati (Pd), per Lega e alleati in ospedale si possono portare le armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Lega e i suoi alleati in ospedale si possono portare le armi. Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati commenta così il no della maggioranza alla mozione presentata con Michele Usueli di +Europa che chiedeva di introdurre il divieto di portare armi nelle strutture socio sanitarie. "Un'idea di cura davvero bizzarra quella della maggioranza- afferma Bussolati a cui sono, forse, dovuti arrivare, per difendere gli altrettanto bizzarri comportamenti del loro candidato sindaco a Milano". (Com)