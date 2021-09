Slovacchia: Covid, premier annuncia via libera alla terza dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia consentirà presto la somministrazione di una terza dose di vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il primo ministro, Eduard Heger, oggi a Praga per una riunione del formato Slavkov con gli omologhi di Repubblica Ceca e Austria, Andrej Babis e Sebastian Kurz. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”, Heger ha rimesso al ministro della Sanità, Vladimir Lengvarsky, il compito di fornire dettagli sulla somministrazione della terza dose. Il dicastero “informerà sulle circostanze precise nei prossimi giorni”, ha dichiarato il premier. Assieme a Babis e Kurz, Heger ha dichiarato che i tre Paesi non hanno bisogno di aspettare il parere dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) a proposito della terza dose. (Vap)