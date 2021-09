Afghanistan: Crippa (M5s), evitare crisi umanitaria, sì a un G20 straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi afghana e l'escalation di violenza nel Paese non solo obbligano l'Occidente a una riflessione profonda sulle ragioni che hanno portato al collasso, ma devono farci capire l'importanza, soprattutto in questa fase storica, di dotare l'Europa di una difesa comune". Lo ha affermato Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati, nel corso dell'informativa del governo sulla crisi afghana. "Sposiamo in pieno - ha aggiunto - l'idea, lanciata dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, di lavorare per la convocazione di un G20 straordinario dedicato alla questione afghana. L'Italia, da Paese presidente di turno del G20, può giocare in questo senso un ruolo centrale e fondamentale". "La Comunità internazionale - ha incalzato Crippa - ha posto precise condizioni ai Talebani: dal rispetto dei diritti delle donne alla lotta al terrorismo, passando per la formazione di un governo che rappresenti tutti, al libero accesso per gli aiuti umanitari e alla libertà di lasciare il Paese per chi lo desidera. Bisogna evitare a tutti i costi una crisi umanitaria senza precedenti. È indelebile l'immagine dei genitori afghani che consegnano i propri figli nelle mani di militari sconosciuti: non solo un tentativo disperato per garantire loro un futuro migliore, ma forse persino per dare a questi bambini semplicemente la possibilità di continuare a vivere". "Di fronte a quanto sta accadendo - ha concluso il capogruppo M5s a Montecitorio - non possiamo voltarci dall'altra parte". (Com)