Lombardia: Foroni, a oggi investiti più di 170 milioni per difesa del suolo (2)

- "Ricordo inoltre - ha aggiunto Foroni - che è proprio grazie all'azione preventiva di Regione se gli ultimi eventi calamitosi di quest'estate non hanno provocato disastri irreparabili, tra cui i lavori di sistemazione del fiume Adda, del Seveso, del Lambro e del Po. Regione Lombardia ha fatto quanto dovuto, inviando nelle scorse settimane una relazione di circa 100 pagine allo Stato centrale con gli eventi dal 3 luglio all'8 agosto allo scopo di sensibilizzare e mettere in luce i danni che i Comuni hanno subìto". "L'azione preventiva di Regione Lombardia non si ferma qui. Abbiamo provveduto a fornire al Mite - ha concluso - una serie di progetti da finanziare per circa 430 milioni di euro per proseguire nel nostro progetto di prevenzione e intervenire sulle criticità. La Regione quindi ha supplito alle carenze dei Governi centrali del passato a cui, ribadiamo, compete la competenza per la difesa di suolo". (Com)