Afghanistan: almeno due morti e otto feriti in protesta contro talebani a Herat

- È di almeno due morti e otto feriti il bilancio delle manifestazioni contro i talebani organizzate nella città di Herat, nell’Afghanistan occidentale. Secondo quanto riportano i media internazionali, i talebani avrebbero sparato contro i manifestanti, uomini e donne, scesi in piazza in protesta contro l’offensiva lanciata nella provincia del Panjshir e contro il ruolo del Pakistan al fianco del movimento estremista. Manifestazioni sono avvenute anche nella capitale Kabul, in quella che sarebbe la più grande protesta contro i talebani dalla loro salita al potere il 15 agosto scorso. Secondo foto e video condivisi sui social media, gli attivisti hanno gridato a sostegno dei combattenti della resistenza nella provincia del Panjshir e hanno inneggiato contro il Pakistan. I video girati nel centro di Kabul hanno mostrato decine di uomini e donne che marciavano per le strade gridando "Morte al Pakistan" mentre i manifestanti si dirigevano verso il palazzo presidenziale. I combattenti talebani sono intervenuti e hanno sparato in aria per disperdere i manifestanti. (Res)