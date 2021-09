Usa: Texas, il governatore Abbott firma la legge per restringere l'accesso al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, ha firmato la riforma che renderà più difficile votare nello Stato e che, secondo i critici, avrà un impatto soprattutto sull'elettorato di colore. Lo riferiscono i media locali. La nuova legge fa un passo indietro sul voto anticipato e aggiunge nuovi requisiti sulla documentazione necessaria alla registrazione. Alle contee viene inoltre imposto di mandare in diretta streaming le operazioni di spoglio dei voti. La riforma è stata da subito considerata una priorità per Abbott ed è stata scritta dopo le polemiche attorno alle elezioni presidenziali dello scorso anno, quando il repubblicano Donald Trump ha accusato il Partito democratico di aver imbrogliato per far eleggere il presidente Joe Biden. Il Texas è considerato uno Stato particolarmente importante per i futuri equilibri politici degli Stati Uniti, poiché non è più una solida roccaforte repubblicana e ha un elettorato democratico in crescita. "Le riforme sono necessarie per assicurare che i brogli non minino la fiducia della popolazione nel processo elettorale", si legge nel testo della legge. Per ritardare l'approvazione delle nuove disposizioni, a maggio un gruppo di legislatori democratici ha lasciato il Texas per recarsi a Washington. La legge è stata comunque approvata dalla Camera di Stato lo scorso 27 agosto. (Nys)