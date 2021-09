Ue: Consiglio, via libera ad assistenza finanziaria preadesione per 14,2 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, verrà applicato un principio di equa condivisione per garantire che la portata e l'intensità del finanziamento tengano conto non solo delle prestazioni dei beneficiari, ma anche delle loro esigenze e capacità, al fine di evitare un livello di assistenza sproporzionatamente basso rispetto agli altri e per garantire il progresso di tutti i beneficiari. È inoltre previsto che la portata e l'intensità dell'assistenza possano essere modulate in caso di regressione significativa o persistente mancanza di progressi da parte di un beneficiario nelle aree di riforma fondamentale. In tali casi i fondi potrebbero essere ridotti proporzionalmente e riorientati senza compromettere il sostegno al miglioramento dei diritti fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, compreso il sostegno alla società civile. L'assistenza dell'Unione, a partire dal primo gennaio 2021 con effetto retroattivo, sarà suddivisa in base a priorità tematiche anziché in dotazioni per Paese. (Beb)