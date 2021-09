Covid: Boccia (Pd), Salvini e Meloni uguali, Lega al governo solo per tattica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini conferma quello che molti di noi sanno dal primo momento. Ora sul Covid-19 alla Lega inizia a venir giù la maschera: l'astensione di oggi sull'emendamento di Fratelli d'Italia che mirava a sopprimere l'obbligo del green pass nei ristoranti al chiuso, nei teatri, cinema, e in altri luoghi è una scelta politica grave. Soprattutto alla luce di quanto dichiarato nei giorni scorsi dal Presidente Draghi sulla gestione dell'emergenza sanitaria". Così Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, incontrando la stampa a Bolzano prima del convegno organizzato da Eurac Research, "Nuova normalità - vecchie sfide?", insieme alla ex ministra tedesca della giustizia, dell'economia e dell'energia, Brigitte Zypries, e al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatcher. "Salvini e Meloni sono uguali su tutto, solo che Fd'I più coerentemente è rimasta all'opposizione a differenza della Lega che è al governo solo per un'irresponsabile tattica spregiudicata e sulla pelle del Paese. Non era difficile da immaginare. Chi decise di fidarsi della Lega facendola entrare nel governo dovrebbe riflettere profondamente. In ogni caso, questa ambiguità non potrà durare", conclude. (Com)