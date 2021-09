Argentina: emergenza idrica, centrale di Yacyretà opera al 50 per cento della capacità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte di un calo di questo tipo di produzione, le centrali termoelettriche devono compensare con gas, il che implica una maggiore necessità di importazione, che significa anche maggiori esborsi dal Tesoro tramite sussidi per contenere le tariffe del mercato interno che sono congelate", ha dichiarato al quotidiano "Ambito" Jorge Lapena, presidente dell'Istituto per l'Energia General Mosconi. Secondo i calcoli dell'Istituto solo in sussidi, fino a giugno, sono già stati erogati circa 5,2 miliardi di dollari e l'anno si chiuderebbe con un costo complessivo intorno ai 9 miliardi di dollari, "che potrebbero essere anche di più se le importazioni crescessero", ha aggiunto Lapena. Secondo dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) le importazioni di energia fino a luglio ammontano a un totale di oltre 3 miliardi, un aumento del 76 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il disavanzo accumulato è contenuto a 715 milioni di dollari grazie alle esportazioni cresciute dell'8,6 per cento. (segue) (Abu)