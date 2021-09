Argentina: emergenza idrica, centrale di Yacyretà opera al 50 per cento della capacità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, il livello minimo delle acque del Paranà compromette anche la navigazione lungo quella che rappresenta la principale idrovia commerciale del Paese, lungo la quale transita la maggior parte delle esportazioni agricole non solo dell'Argentina, ma anche di Bolivia, Brasile e Paraguay. Il livello minimo delle acque e i problemi di navigazione si ripercuotono anche sull'aumento dei costi logistici per il settore dell'export. Lungo la denominata idrovia Paranà-Paraguay nel corso del 2020 sono stati spediti il 70 per cento dei cereali, il 96 per cento degli oli vegetali e il 96 per cento delle farine esportate dal Paese. "Si tratta della siccità più grave di tutta la storia contemporanea, con un impatto diretto sulle attività delle navi che devono rinunciare al 20-30 per cento del carico", affermano dalla Camera degli esportatori agricoli. (segue) (Abu)