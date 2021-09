Argentina: emergenza idrica, centrale di Yacyretà opera al 50 per cento della capacità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni del Sistema nazionale per la gestione integrale dei rischi (Sinagir), "la tendenza decrescente osservata nei livelli idrici nei bacini dei fiumi Paranà e Paraguay dovrebbe proseguire nei prossimi tre mesi", una situazione che ha indotto il governo dell'Argentina a decretare già a luglio l'emergenza idrica nelle province di Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones e Buenos Aires. Il decreto di emergenza idrica dà facoltà al governo di adottare misure straordinarie di aiuto alle comunità più colpite dall'emergenza, e attiva i ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Produttivo e dei Trasporti per la gestione della crisi nei diversi settori. E' allerta nel governo anche per il pericolo di incendi, un'emergenza che ha già interessato paesi limitrofi come Paraguay e Bolivia. (segue) (Abu)