Somalia: partner internazionali chiedono risoluzione impasse politica e indagine "credibile" su caso Ikran

- I Paesi ed organismi internazionali amici della Somalia hanno lanciato un appello a tutte le parti politiche affinché lavorino per distendere il clima nel Paese e riducano l'escalation del confronto sul caso della morte dell'agente Ikran Tahlil Farah. In un comunicato comune, i governi di Belgio, Canada, Danimarca, Etiopia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Kenya, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Qatar, Russia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti, oltre a Nazioni Unite, Unione europea, alla Missione dell'Unione Africana in Somalia (Amisom) e all'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) hanno espresso timore per la stabilità del paese. I partner internazionali, si legge, temono che la controversia sulla scomparsa della signora Ikran Tahlil Farah crei tensioni politiche che potrebbero avere un impatto sul funzionamento del governo federale della Somalia e interrompere il processo elettorale. (segue) (Res)