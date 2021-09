Somalia: partner internazionali chiedono risoluzione impasse politica e indagine "credibile" su caso Ikran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esortiamo i leader somali a ridurre l'escalation del confronto politico che circonda questa indagine e, in particolare, a evitare qualsiasi azione che possa portare alla violenza - prosegue il testo - Chiediamo ai leader della Somalia di lavorare insieme per far avanzare l'attuazione dell'Accordo del 27 maggio verso lo svolgimento delle elezioni, riconoscendo i progressi compiuti fino ad oggi dal Consiglio consultivo nazionale sotto l'effettiva guida del primo ministro Mohamed Hussein Roble. Continuiamo a coinvolgere un'ampia gamma di leader somali per sollecitare una rapida risoluzione di questa controversia, compresa un'indagine credibile sulla scomparsa di Ikran e il completamento del processo elettorale senza ulteriori ritardi, conclude la nota. (Res)