I fatti del giorno - Milano (5)

- Milano: Guardia di Finanza sequestra 14 chilogrammi di marijuana venduta da distributori automatici - I finanzieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito decreti di perquisizione e sequestro delegati dalla Procura della Repubblica di Milano nell'ambito della giurisdizione di competenza, nei confronti di 27 esercizi commerciali con autorizzazione alla vendita di vari tipi di infiorescenze di cannabis light. Stando al relativo comunicato stampa, l’indagine scaturisce da un’autonoma e mirata azione di controllo del territorio, avviata dalle Fiamme Gialle di Melegnano, nel corso della quale è stato accertato che taluni grossisti di “cannabis light” mettevano in commercio prodotti con un contenuto di sostanza stupefacente superiore al limite ammesso dalla legge. L'attività, che ha avuto un primo intervento lo scorso 24 marzo con il sequestro di 9,3 chilogrammi di marijuana ripartita in diversi involucri ancora da confezionare e in circa duemila bustine pronte per essere immesse sul mercato, ha consentito di deferire alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano due soggetti, rappresentanti legali di altrettante società operanti nell’hinterland milanese. Le sostanze stupefacenti venivano impacchettate, in quantità oscillante fra uno e tre grammi, in appositi involucri con colori sgargianti e denominazioni accattivanti e, successivamente immesse nel sistema distributivo collegato ad esercizi commerciali, per la successiva vendita al dettaglio. (Rem)