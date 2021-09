I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: portavoce governo, sorpresi da rinvio sessione parlamento - Il portavoce del Governo di unità nazionale (Gun), Muhammad Hammouda, ha espresso la propria “sorpresa” oggi per il rinvio della sessione parlamentare dedicata all’interrogazione ai membri dell’esecutivo. In un comunicato su Facebook, Hammouda ha definito “un pretesto” la motivazione del rinvio, cioè un presunto ritardo da parte della delegazione governativa capitanata dal premier Abdulhamid Dabaiba, giunto oggi in Cirenaica per rispondere alle domande dei deputati della Camera dei rappresentanti. Una motivazione, quella addotta dal presidente della Camera dei rappresentanti della Libia, Aguila Saleh, che peraltro appare in contraddizione con “l’urgenza con cui era stata convocata la sessione”, ha sottolineato Hammouda. La sessione era stata convocata sulla base di una richiesta di undici deputati, la maggior parte dei quali vicini al generale Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica che non riconosce il Gun. La decisione di Saleh, che ha fissato la riunione per domani mattina alle 11:00, sembrerebbe una ripicca per il ritardo di Dabaiba, e si inserisce in una lunga serie di screzi e polemiche tra il foro legislativo e l’organo esecutivo libico. (segue) (Res)