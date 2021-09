I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: risorse di bilancio in aumento, ma preoccupano inflazione e calo potere d’acquisto - Nonostante l'aumento delle risorse di bilancio e le graduali riaperture post-Covid, in Tunisia c'è preoccupazione per il calo del potere d’acquisto e un’inflazione in continua crescita. E’ questo il quadro macroeconomico dipinto oggi dal sito web d’informazione “Tunisie Numerique”, dopo la pubblicazione del bollettino periodico semestrale fornito ieri dal ministero dell'Economia, delle finanze e del sostegno agli investimenti. Le risorse di bilancio in Tunisia sono aumentate da 13.998 milioni di dinari tunisini (4,24 miliardi di euro) alla fine di giugno 2020 a 15.896 milioni di dinari tunisini (4,81 miliardi di euro) alla fine del primo semestre dell'anno in corso, segnando un incremento del 13,6 per cento, principalmente grazie all'aumento nelle entrate fiscali. Le imposte indirette sui consumi (che includono principalmente l'imposta sul valore aggiunto) sono aumentate da 6.733 milioni di dinari tunisini (2 miliardi di euro circa) alla fine del primo semestre dell'anno 2020 a 8.518 milioni di dinari tunisini (2,58 miliardi di euro circa) di fine giugno, segnando un aumento del 26,5 per cento. Questo aumento record, commenta “Tunisie Numerique”, "arriva in un contesto di oscurità economica e di un eccezionale calo del potere di acquisto causato in particolare dall'aumento dell’inflazione". (segue) (Res)