I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Egitto: ambasciata al Cairo presenta corso formazione per giovani imprenditori egiziani - Un corso avanzato di formazione manageriale, un "mini Mba in Impact Entrepreneurship", pensato per giovani imprenditori egiziani è stato presentato dall’Ambasciata d’Italia al Cairo. Lo riferisce oggi la Farnesina sul proprio sito internet. Il corso è organizzato da El Sewedy Education, una società egiziana per investimenti nel settore dell'istruzione, che persegue lo scopo di fornire formazione avanzata di alta qualità, parametrata in base alle esigenze del sistema imprenditoriale egiziano, e dalla Fondazione E4Impact, dell’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano. La collaborazione tra El Sewedy e E4Impact è frutto dell'azione portata avanti dall’ambasciata d'Italiana negli anni scorsi, culminata, l'8 marzo scorso, nella firma di un accordo di collaborazione tra le due organizzazioni. Al lancio del mini Mba sono intervenuti, oltre all’ambasciatore Gianpaolo Cantini, Ahmed El Sewedy, presidente e Ceo della El Sewedy Electric, Ihab Salama, Ceo di El Sewedy Education e Dante Campioni, Ceo di AlexBank. (segue) (Res)