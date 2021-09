© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Grecia: ministro Dendias dona 100 mila dosi di vaccino e garantisce sostegno a Tunisi - La Grecia ha donato 100 mila dosi di vaccino anti-Covid alla Tunisia. Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha preso parte oggi a Tunisi alla cerimonia di consegna alle autorità tunisine, rappresentate dal ministro della Salute, Ali Mrabet. “Spero che i vaccini aiuteranno il vostro governo e il vostro Paese ad affrontare la sfida del Covid- 19”, ha detto Dendias alla cerimonia di consegna. “Per la Grecia, per il governo del primo ministro (Kyriakos) Mitsotakis, la risposta è chiara: o siamo tutti al sicuro o nessuno è al sicuro dal Covid-10. Questo è uno sforzo di tutta l'umanità, non delle singole nazioni. Il Covid non ha confini”, ha aggiunto. “Solo due o tre giorni fa abbiamo trasportato tonnellate di attrezzature mediche. Ora stiamo introducendo i vaccini. Ma state certi che il mio Paese, il mio governo, i miei compatrioti sono qui per aiutare la Tunisia il più possibile”, ha sottolineato il ministro. (Res)