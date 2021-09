© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Akhundzada sarà la guida suprema del nuovo emirato islamico dei talebani - Il leader dei talebani Haibatullah Akhundzada sarà la guida suprema dell'emirato islamico dell'Afghanistan: lo riferiscono i media ufficiali talebani. Akhundzada è il leader religioso dei talebani che ha preso le redini del movimento nel 2016. Nei giorni scorsi, Akhundzada è giunto a Kabul da Kandahar, città culla del movimento. Akhundzada ha mantenuto in questi anni un basso profilo mediatico, inviando solamente messaggi pubblici in occasione delle festività islamiche e non è mai apparso in pubblico. Dalla loro comparsa all’inizio degli anni ’90 i talebani hanno sempre mantenuto la loro guida suprema sotto un alone di segretezza. L'enigmatico fondatore del gruppo, il mullah Mohammad Omar, era noto per i suoi modi da eremita e durante il primo regime talebano durato dal 1996 al 2002 era stato visto pochissime volte a Kabul, governando di fatto il movimento dalla roccaforte di Kandahar. (segue) (Res)