I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq: Borrell, presenza Ue permanente a Erbil per consulenza ed esperienza in sicurezza - L'Unione europea ha aperto una presenza permanente a Erbil, nel Kurdistan iracheno, che offrirà consulenza ed esperienza nel campo della sicurezza civile. Lo ha annunciato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel punto stampa con il presidente della regione del Kurdistan iracheno, Nechirvan Barzan. Nella discussione col presidente Barzan, "ho avuto la possibilità di elogiare l'importante contributo del governo della regione del Kurdistan nella coalizione globale anti Daesh: l'importante contributo del popolo kurdo, in termini di perdite sofferte, e il coraggio dei vostri militari che sono stati decisivi nella lotta contro Daesh", ha detto Borrell. "Nell'Ue rimaniamo fermamente impegnati in questa coalizione globale per continuare a lavorare con i nostri partner perché il lavoro per porre fine a Daesh non è finito, sfortunatamente, dati gli attacchi ripetuti negli ultimi tempi", ha ricordato. "In questo contesto sono felice di annunciare che in estate abbiamo ampliato la nostra missione consultiva in Iraq", la Euam Iraq, "aprendo una presenza permanente a Erbil. La nostra squadra è pronta a dare consulenza ed esperienza nella riforma del settore della sicurezza civile al governo regionale del Kurdistan. Le discussioni sono già iniziate nelle aree in cui il nostro supporto può essere di aiuto per voi", ha continuato. (segue) (Res)