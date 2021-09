© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Guerini, evitare che Paese diventi "luogo sicuro per jihad mondiale" - Dobbiamo evitare che l’Afghanistan torni ad essere un luogo sicuro per la jihad mondiale e i recenti attentati a Kabul, con il connesso significato propagandistico, possono essere strumentalmente presentati come una vittoria e come una rinnovata affermazione delle capacità operative della galassia jihadista. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante un’informativa urgente sull’Afghanistan in Senato. Il ministro ha evidenziato il "rischio che il deterioramento del quadro di sicurezza si estenda a quelle regioni di elevato interesse strategico nazionale in cui siamo impegnati, quali il Sahel e l’Iraq". "Chiaramente, le condizioni di riferimento sono profondamente diverse. In Iraq - dove l'Italia assumerà il comando della missione Nato nel 2022 -, ad esempio, sta crescendo in maniera significativa la forza delle istituzioni e la Nato ha l’occasione di rilanciare le proprie capacità di institution building, mettendo immediatamente a sistema le criticità emerse nello scenario afgano", ha spiegato Guerini. L'esperienza in Afghanistan, dove "abbiamo garantito che per 20 anni non tornasse ad essere un luogo sicuro per il terrorismo internazionale", evidenzia "il fallimento nell’attività di costruzione di istituzioni solide e realmente rappresentative", ha proseguito Guerini. Il ministro ha evidenziato la necessità di fare delle riflessioni sull’institution building, sia nei contesti internazionali che a livello nazionale. (Res)