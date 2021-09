Commercio: programma Calenda, riduzione 20 per cento Tari e stabilizzazione Osp Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riduzione del 20 per cento delle tariffe Tari al metro quadro per le attività produttive e commerciali e la stabilizzazione delle maggiori Occupazioni di suolo pubblico (Osp) previste dall’emergenza Covid dove possibile. È quanto prevede il programma per il commercio del candidato a sindaco di Azione, Carlo Calenda. Calenda promette inoltre di definire un Testo unico in materia di Osp per le attività con somministrazione “che abbia criteri semplici, chiari e oggettivi per il rilascio anche nel centro storico”. La riduzione della tari secondo il candidato, che complessivamente dovrebbe ammontare a – 140 milioni di costi per le imprese, sarà possibile “grazie al piano di sviluppo degli impianti di trattamento dei rifiuti”.(Rer)