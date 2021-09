I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: Castillo annuncia ritorno Gpl in Fondo per stabilizzazione prezzi - Il presidente del Perù, Pedro Castillo, ha annunciato il ritorno del gas di petrolio liquefatto (Gpl) nel Fondo di stabilizzazione dei prezzi dei combustibili (Fepc) al fine di contenere i prezzi. “In questa pandemia, le famiglie peruviane hanno subito l'impatto dei cambiamenti economici globali, che hanno influito sul prezzo del gas e di altri prodotti. Per questo oggi firmo il decreto che annette il Gpl al Fondo stabilizzazione prezzi dei carburanti per abbassare i prezzi", ha detto il capo dello stato durante il suo primo messaggio alla nazione. (segue) (Res)