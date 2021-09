I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile-Spagna: Pinera incontra il re Filippo, focus su rafforzamento relazioni bilaterali - Il rafforzamento delle relazioni bilaterali ed il sostegno della Spagna al rinnovo del trattato di associazione strategica e commerciale tra l'Unione Europea (Ue) e il Cile sono stati i principali punti al centro dell'incontro tenuto oggi a Madrid tra il presidente Sebastian Pinera e il re Filippo VI. Lo riferisce una nota ufficiale nella quale si sottolinea che la riunione si è prolungata oltre i tempi previsti e che nel corso dell'incontro è stata svolta "un'analisi approfondita della situazione socio-politica in America Latina, con particolare attenzione al Venezuela e al Nicaragua". Il presidente cileno e il re Felipe VI, prosegue la nota, "hanno concordato inoltre sulla loro preoccupazione per il cambiamento climatico, la necessità di proteggere l'ambiente e aumentare l'ambizione ambientale, in linea con l'accordo di Parigi e in vista della Cop 26 che si terrà a novembre Glasgow". Il presidente Pinera era accompagnato dal ministro degli Affari Esteri, Andres Allamand, e dall'ambasciatore cileno in Spagna, Roberto Ampuero. (segue) (Res)