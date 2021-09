© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cina-Italia: Xi a Draghi, Roma favorisca relazioni tra noi e l'Ue - L'auspicio della Cina è che l'Italia svolga "un ruolo attivo" nel promuovere "lo sviluppo sano e stabile" delle relazioni tra Pechino e l'Unione europea. Lo ha detto il presidente Xi Jinping al presidente del Consiglio Mario Draghi, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica cinese "Cctv". Xi ha sottolineato come i rapporti tra Cina e Italia abbiano "un profondo fondamento storico": i due Paesi "hanno cooperato in maniera reciprocamente vantaggiosa", si apprezzano sul piano culturale e si aiutano nei momenti di difficoltà. La Cina, ha detto Xi, è disposta a "lavorare insieme per dare la corretta direzione allo sviluppo del partenariato strategico globale con l'Italia", sulle basi di "reciproco rispetto e amicizia". Il presidente della Repubblica popolare ha fatto riferimento all'iniziativa della Nuova via della seta come "guida per promuovere una solida cooperazione in vari campi", così come all'Anno della cultura e del turismo Cina-Italia, in programma il prossimo anno, e alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022 e di Milano del 2026, "una nuova opportunità per rafforzare la cooperazione nello sport e nelle attività invernali".