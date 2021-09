© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministro Esteri Wang Yi in partenza per Vietnam, Cambogia, Singapore e Corea del Sud - Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, effettuerà una visita ufficiale in Vietnam, Cambogia, Singapore e Corea del Sud dal 10 al 15 settembre su invito dei rispettivi omologhi. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, aggiungendo che, nel corso del tour, il ministro degli Esteri presiederà congiuntamente la tredicesima riunione del Comitato direttivo Cina-Vietnam per la cooperazione bilaterale con il suo omologo vietnamita Pham Binh Minh. Riguardo lo scopo delle visite, il portavoce di Pechino ha affermato che i quattro Paesi sono "tutti partner importanti della Cina e collaborano insieme per la ripresa post-pandemica". "Le prossime visite di Wang Yi dimostrano che la Cina attribuisce grande importanza al rafforzamento della cooperazione con questi Paesi", ha evidenziato il portavoce. Più precisamente, ha aggiunto Wang Wenbin, "i colloqui si concentreranno principalmente sulla prevenzione delle epidemie e sulla cooperazione allo sviluppo, approfondendo l'attuazione della Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) e la costruzione di una comunità dal futuro condiviso". Il tour di Wang segue quello effettuato nei giorni scorsi dalla vice presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, a Singapore e in Vietnam. (segue) (Res)