- Kazakhstan: rimosso il ministro dell’Energia Nogayev, governerà la regione di Mangystau - Il presidente del Kazakhstan, Kassym Jomart Tokayev, ha rimosso dall’incarico di ministro dell’Energia Nurlan Nogayev, che andrà a governare la regione di Mangystau, nel sud-ovest del Paese. Lo rende noto la presidenza di Nur-Sultan. Nogayev era ministro dell’Energia dal 2019. In precedenza era stato governatore delle regioni di Atyrau e del Kazakhstan occidentale. Le ragioni della mossa non sono state esplicitate dalla presidenza kazakha. La decisione giunge però a pochi giorni di distanza dalla svolta sul nucleare civile annunciata dallo stesso presidente Tokayev lo scorso 2 settembre, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060. “È necessario lavorare in questa direzione con grande pragmatismo. La popolazione e l’economia del nostro grande Paese stanno crescendo, abbiamo bisogno di energia. Con il graduale superamento dell’era del carbone, oltre alle rinnovabili dobbiamo pensare a fonti affidabili di base per la generazione di energia. A partire dal 2030 ci sarà una carenza di elettricità in Kazakhstan. Le esperienze nel resto del mondo ci suggeriscono che la migliore soluzione è il nucleare pacifico”, ha dichiarato Tokayev, ripreso dall’agenzia di stampa “KazTag”. (segue) (Res)