- Vietnam: primo ministro Chinh specifica i compiti assegnati ai suoi quattro vice - Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, ha firmato una decisione sulla ripartizione dei compiti per sé e i suoi quattro vice, secondo quanto stabilito dalla Costituzione e dalla Legge sull’organizzazione del governo. Il premier ha la responsabilità generale del governo, dei suoi membri, dei capi delle agenzie governative e dell’indirizzo strategico; i suoi vice hanno il campito di assisterlo e all’occorrenza di rappresentarlo e, in base alle materie loro affidate, di supervisionare i relativi ministeri competenti. Più specificamente, però, Chinh si è assegnato la presidenza di alcune commissioni permanenti tra cui quelle per il Mar Cinese Meridionale, per l’e-government, per la sicurezza informatica e per la riforma amministrativa. (segue) (Res)