- Sri Lanka: crisi alimentare, parlamento approva stato d’emergenza dichiarato dal presidente - Il Parlamento dello Sri Lanka ha approvato oggi lo stato di emergenza per la crisi alimentare dichiarato il 30 agosto dal presidente, Gotabaya Rajapaksa, ai sensi dell’Ordinanza sulla sicurezza pubblica. La Costituzione, infatti, impone che il decreto d’urgenza venga convertito dal parlamento entro 14 giorni. Su 225 parlamentari, oltre 150 dei quali fanno parte della maggioranza che sostiene il governo, hanno votato a favore 132 mentre 51 si sono pronunciati contro. Secondo l’opposizione, infatti, la dichiarazione dello stato di emergenza non era necessaria perché ci sono altre leggi che permettono di controllare i prezzi e garantire le forniture essenziali. Per l’esecutivo, invece, non è possibile avvalersi delle leggi ordinarie a causa delle azioni legali collegate, che vengono gestite con ritardi in questo periodo di pandemia. (Res)