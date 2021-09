© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cloud italiano "deve essere una casa sicura per i dati degli italiani", ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, presentando la Strategia Cloud Italia. "I cittadini devono potersi fidare della Pa, che deve essere in grado di erogare servizi per i cittadini rapidamente e a costi ragionevoli", ha aggiunto. (Rin)