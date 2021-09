Roma: fuga di gas in via di Vigna Murata, evacuata palazzina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa di una fuga di gas i vigili del fuoco di Roma hanno disposto l’evacuazione di una palazzina al civico 33 in via di Vigna Murata a Roma. L'allarme è scattato dopo le 15 e sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale del Gruppo Eur e Tintoretto. Per garantire la sicurezza delle persone è stata disposta la chiusura di via di Vigna Murata, con deviazioni del traffico veicolare in via dei Corazzieri. (Rer)