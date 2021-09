Commercio: programma Calenda, infrastrutturazione aree spontanee dell’artigianato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rilanciare l’artigianato a Roma bisogna riconoscere e avviare l’infrastrutturazione delle aree produttive “spontanee”, adottando un atto di cessione al Nucleo industriale della Regione Lazio e realizzare contestualmente un Centro per la valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale. È quanto prevede il programma per il commercio del candidato a sindaco di Azione, Carlo Calenda. Accanto a questo Calenda prevede di definire un protocollo tra Comune ed esercenti aggregati in distretti commerciali e artigianali, per facilitare un sistema di sussidiarietà orizzontale.(Rer)