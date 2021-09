Speciale scuola: Bianchi, quasi 2 miliardi per riapertura, ci lavoriamo da aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la riapertura delle scuole “abbiamo messo in campo grandi risorse, quasi due miliardi, e ci lavoriamo da aprile". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione davanti alla commissione Cultura della Camera. “Abbiamo messo 350 milioni di euro per spese di funzionamento, con particolare riferimento alla sicurezza degli ambienti scolastici, per le scuole statali, e 60 milioni per le paritarie – ha spiegato -. Ci sono anche le risorse che abbiamo già dato per gli aeratori. Abbiamo dato da tempo alle scuole le risorse per comprare tutti i mezzi per la sicurezza degli ambienti scolastici". (Rin)