Speciale scuola: Lombardia, F. Sala, entro una settimana reperimento risorse per Dote Scuola

- Sono 124 mila le domande pervenute a Regione Lombardia per l'attribuzione della dote scuola 2021/2022. 78 mila quelle ammesse e finanziate; 45.980, invece, quelle non ammesse. L'incognita ora riguarda il reperimento delle risorse. L'assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Fabrizio Sala ha affermato, durante la seduta odierna del Consiglio Regionale, che entro una settimana si avrà una risposta a riguardo. La dote scuola prevede quattro componenti: materiale didattico per l'acquisto di libri di testo e strumenti tecnologici per la didattica; borse di merito per premiare le eccellenze nello studio; un sostegno ai disabili e un buono scuola per sostenere la retta di una scuola paritaria o pubblica. (Rem)