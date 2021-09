Speciale scuola: Bianchi, su mascherine presto linee guida, presidi non saranno abbandonati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le mascherine in classe "stiamo ragionando sulle linee guida”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi nel corso dell’audizione davanti alla commissione Cultura della Camera sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio dell’anno scolastico. Bianchi ha ricordato che il decreto legge entrato in vigore il 6 agosto scorso prevede la possibilità di abbassare le mascherine in classe, nel caso in cui tutti gli studenti siano vaccinati. “Quando sarà l'ora accompagneremo il preside nella gestione di queste situazioni, nessun dirigente scolastico sarà abbandonato", ha spiegato. (Rin)