Speciale scuola: Bianchi, deve restare aperta, basta con quarantene estese

- “La mia personale posizione è che la scuola deve rimanere aperta, ma dobbiamo evitare che ci siano delle condizioni di contagio diffuse". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione in commissione Cultura della Camera. Nel caso in cui i contagi dovessero aumentare, ha specificato Bianchi, “abbiamo un piano strutturale per affrontare le emergenze”. In pratica, “laddove ci fosse una necessità di quarantena, riguarda il singolo istituto e non è più possibile, come in passato, che il presidente della Regione o il sindaco possa estendere la condizione alla regione o al comune - ha spiegato -. Isoleremo il cluster, vedremo la gravità con l'autorità sanitaria, lo limiteremo e per le quarantene sentiremo il parere del Comitato tecnico scientifico e delle autorità sanitarie". (Rin)