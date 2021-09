© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma per il controllo del certificato verde per il personale scolastico è stata “già avviata, funziona dal 4 settembre, ma ci siamo presi con Sogei il tempo per il collaudo”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Cultura della Camera. (Rin)